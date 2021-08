Il dt dell'atletica sull'insinuazione di doping contro Jacobs: 'Chi vince i 100 non deve essere per forza americano' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Antonio La Torre, direttore tecnico dell'atletica azzurra, non ci sta e ha replicato alle accuse di doping che la stampa estera, più o meno dichiaratamente, ha rivolto verso il campione medaglia d'oro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021) Antonio La Torre, direttore tecnicoazzurra, non ci sta e ha replicato alle accuse diche la stampa estera, più o meno dichiaratamente, ha rivolto verso il campione medaglia d'oro ...

Advertising

Coninews : Per la prima volta sotto il muro dei 48 secondi nella notte magica dell'atletica azzurra. Tra poche ore Alessandro… - Gazzetta_it : Gaia Sabbatini, l’influencer dell’atletica, tra successi, dolori e passioni: ecco i suoi segreti - Coninews : Ultime competizioni per nuoto e scherma a #Tokyo2020, mentre entra nel vivo il programma dell’atletica leggera. Ci… - infoitsport : Atletica, la 4x100 dell'Italia alle Olimpiadi. Marcell Jacobs in seconda frazione! Novità Lorenzo Patta - infoitsport : Il c.t. dell'atletica: 'Non sta scritto da nessuna parte che i 100 devono vincerli gli americani' -