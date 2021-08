Green Pass obbligatorio per ristoranti e palestre da venerdì. E da settembre su aerei e treni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Domani la cabina di regia, poi il Consiglio dei ministri. E dal 6 la carta verde servirà per ristoranti al chiuso e piscine Leggi su corriere (Di mercoledì 4 agosto 2021) Domani la cabina di regia, poi il Consiglio dei ministri. E dal 6 la carta verde servirà peral chiuso e piscine

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - SoniaLaVera : RT @Lucagrossi66: Il green pass va abolito perché non ha fondamenti normativi sufficienti. L’obbligo vaccinale non si può introdurre visto… - AntoninoCavall1 : RT @RegLiguria: ?? GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L'USO Dal #6agosto il #GreenPass sarà obbligatorio per entrare in luoghi al chiuso, come bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass anche per gli italiani che si sono vaccinati o ammalati all'estero: ecco come ottenerlo La circolare attesa da centinaia di migliaia di cittadini italiani che si sono vaccinati in Paesi extra Ue ma anche da chi si è ammalato di Covid all'estero e ora ambisce ad avere il suo Green Pass è finalmente arrivata. Toccherà alle Asl validare la certificazione e registrarla sul sistema Tessera sanitaria per consentire l'emissione della certificazione verde. Ecco dunque le regole ...

Licia Ronzulli/ 'Salvini scettico su obbligo vaccinale docenti? Problema suo' Fratoianni/ "Governo imponga obbligo vaccinale o il green pass per tutte le attività" LICIA RONZULLI: 'PER LA SCUOLA SIAMO IN RITARDO' "Per l'8 settembre siamo già in stra - ritardo " , l'allarme ...

Green pass esteso allo studio del Governo, ma alla Camera il decreto è travolto da 1.300 emendamenti Il Sole 24 ORE Akhnénaton, il rapper francese positivo al Covid. «È in ospedale, difficoltà respiratorie» Il rapper Akhnénaton leader del gruppo IAM, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato domenica sera al centro ospedaliero Timone di Marsiglia in Francia. Sulle ...

Green pass : Pichetto, regole chiare per sagre e fiere Sulle misure di contenimento del virus e l’estensione del green Pass ci vorrebbe più chiarezza, soprattuto per tutte quelle attività che si svolgono all’aperto come fiere e sagre. Lo dichiara il vicem ...

