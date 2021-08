Gigi D’Alessio, la nuova compagna è incinta: la forte reazione di Anna Tatangelo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ormai è passato più di un anno dalla fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio e il cantante si è rifatto una vita con Denise, una sua fan più giovane di lui di 26 anni. La ragazza è incinta del cantante napoletano e Chi ha pubblicato le foto in esclusiva. “Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca”. Anna ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ormai è passato più di un anno dalla fine della storia trae il cantante si è rifatto una vita con Denise, una sua fan più giovane di lui di 26 anni. La ragazza èdel cantante napoletano e Chi ha pubblicato le foto in esclusiva. “Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè.ha preso unacasa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca”....

