Empoli | Corsi | «Ci sono le condizioni per prendere Pinamonti»

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Fabrizio, presidente dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile acquisto dell’attaccante Ai microfoni di TMW, il presidente dell’Fabrizioha fatto il punto sul mercato del club toscano:– «C’è stato uno scambio di opinioni tra persone che si conoscono e si stimano da tempo. Penso che l’sia la soluzione migliore per il ragazzo. Al momento abbiamo un obiettivo e stiamo cercando di portare avanti quello. Abbiamo interesse per il giocatore e cileper chiederlo. Di più al ...

Commenta per primo L'ha chiesto il difensore Luperto al Napoli e l'attaccante Pinamonti all'Inter. Intanto ieri il presidentee l'allenatore Andreazzoli hanno ricevuto la visita di Francesco Totti , che ha ...Francesco Totti aper salutare il suo ex allenatore alla Roma Aurelio Andreazzoli . Non solo questo, molto ... Con loro anche il presidente Fabrizioe il direttore sportivo Pietro Accardi . ...L'Inter ha incontrato la dirigenza dell'Empoli per discutere del possibile prestito di Andrea Pinamonti in Toscana.Il Gran premio Città di Empoli, una delle gare ciclistiche più importanti della nostra realtà, compie 43 anni. Spostato dal classico mese di maggio nel ...