Attacco hacker alla Regione Lazio, il bimbo tetraplegico rimane senza cure (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – A causa dell’Attacco hacker che sta tenendo in ostaggio il sito della Regione Lazio e tutti in servizi, in particolare quelli sanitari, sono bloccati: e il piccolo Sirio Persichetti è stato costretto a rinunciare a cure per lui necessarie. Attacco hacker, Sirio rimane senza cure Sirio è sopravvissuto a 50 giorni di vita appena a un episodio di “morte in culla”: la sua diagnosi è di tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale. Sua mamma sugli account social lo chiama “un combattente per la libertà e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – A causa dell’che sta tenendo in ostaggio il sito dellae tutti in servizi, in particolare quelli sanitari, sono bloccati: e il piccolo Sirio Persichetti è stato costretto a rinunciare aper lui necessarie., SirioSirio è sopravvissuto a 50 giorni di vita appena a un episodio di “morte in culla”: la sua diagnosi è di tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale. Sua mamma sugli account social lo chiama “un combattente per la libertà e ...

TgLa7 : Olanda sotto attacco hacker, è allarme crisi nazionale ++ Società di sicurezza: 'Ransomware dilaga, governo intervenga' - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - ItaliaViva : Attacco Hacker alla Regione Lazio, @raffaellapaita : 'L'Agenzia per la Cybersicurezza parta al più presto'… - drsmoda : RT @Nike55621177: Attacco hacker? Intanto sono spariti 66 voci dal conto spese di Arcuri e Azzolina pubblicato da Figliuolo...strano no? - puntodilucesca1 : RT @Nike55621177: Attacco hacker? Intanto sono spariti 66 voci dal conto spese di Arcuri e Azzolina pubblicato da Figliuolo...strano no? -