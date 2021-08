Aria, acqua, fuoco: mostra d’arte del poliedrico Marco Petillo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Artista, socialista, pescatore. Aria, acqua, fuoco. Marco Petillo è mirabile esempio di come davvero sia possibile coniugare tre ‘vite’ in una. Passioni che sovrappone: quando è a pesca parla di politica proprio come allorquando ‘crea’ pianifica le uscite in mare e così via riuscendo, ogni volta, ad arricchirle. Succede allora che spesso, in sella al suo potente ‘custom’, gli capiti di cambiare direzione. Diretto al porto, inverte la marcia per raggiungere il laboratorio artistico del Carmine mentre il sigaro lascia evaporare i pensieri abbandonati per sviluppare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Artista, socialista, pescatore.è mirabile esempio di come davvero sia possibile coniugare tre ‘vite’ in una. Passioni che sovrappone: quando è a pesca parla di politica proprio come allorquando ‘crea’ pianifica le uscite in mare e così via riuscendo, ogni volta, ad arricchirle. Succede allora che spesso, in sella al suo potente ‘custom’, gli capiti di cambiare direzione. Diretto al porto, inverte la marcia per raggiungere il laboratorio artistico del Carmine mentre il sigaro lascia evaporare i pensieri abbandonati per sviluppare ...

Advertising

Internazionale : In questi giorni di caldo, l’acqua non è l’unica cosa che manca nelle carceri italiane. In alcune celle manca anche… - Internazionale : In molte carceri non arriva l’acqua corrente, nelle celle non ci sono le docce previste per legge e in certe le fin… - anteprima24 : ** Aria, acqua, fuoco: #Mostra d'#Arte del poliedrico Marco #Petillo ** - Paolone_TO : @joepie1976 @Roberta7416 @Emanueleterzo @Flower261078692 Giustamente VOI,consci del fatto che assumiamo metalli e s… - marc_bottle : La somministrazione obbligatoria di farmaci sperimentali e il lasciapassare vaccinale sono strumenti di restrizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Aria acqua Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 4 Agosto 2021, previsioni del giorno Inizia un nuovo ciclo di vita! C'è un'energia planetaria che agisce come il fuoco e l'acqua quando ... ti sarà utile fare qualche esercizio che espande i tuoi polmoni con l'aria. E così facendo, ti ...

Paltrinieri nella bolgia della 10 km: 'L'oro di Tamberi mi ha dato la carica' Sarà un inferno: per cercare l'estasi. Benvenuti nel Marine Park di Odaiba: acqua bollente, aria irrespirabile con 30 gradi di temperatura. Dove tutto è estremo: solo il bacino è troppo piatto per pretendere pure le onde. Dieci chilometri di bracciate moltiplicate per 26 ...

Pompe di calore aria acqua di ultima generazione InfoImpianti Cane e padrone, relax e pratica a quattro zampe: arriva il “Doga” Bastano un tappetino, una ciotola per l'acqua e la passione per lo yoga: praticare con il proprio amico a quattro zampe fa bene al padrone e anche al cane. La tendenza del Dog Yoga, o Doga, ...

Beirut, un anno dopo In Libano oggi perdono tutti; ma soprattutto perdono i cittadini il cui destino è nelle mani di gruppi politici che lottano sempre più ferocemente per difendere e portare avanti i propri interessi (di ...

Inizia un nuovo ciclo di vita! C'è un'energia planetaria che agisce come il fuoco e l'quando ... ti sarà utile fare qualche esercizio che espande i tuoi polmoni con l'. E così facendo, ti ...Sarà un inferno: per cercare l'estasi. Benvenuti nel Marine Park di Odaiba:bollente,irrespirabile con 30 gradi di temperatura. Dove tutto è estremo: solo il bacino è troppo piatto per pretendere pure le onde. Dieci chilometri di bracciate moltiplicate per 26 ...Bastano un tappetino, una ciotola per l'acqua e la passione per lo yoga: praticare con il proprio amico a quattro zampe fa bene al padrone e anche al cane. La tendenza del Dog Yoga, o Doga, ...In Libano oggi perdono tutti; ma soprattutto perdono i cittadini il cui destino è nelle mani di gruppi politici che lottano sempre più ferocemente per difendere e portare avanti i propri interessi (di ...