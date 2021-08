A Lodi torna il corso di laurea in Infermieristica: disponibili trenta posti (Di mercoledì 4 agosto 2021) La domanda di ammissione può essere presentata fino al 26 agosto seguendo le indicazioni presenti sul sito dell'Università degli Studi di Milano (Infermieristica.cdl.unimi.it/it/iscriversi). La prova ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021) La domanda di ammissione può essere presentata fino al 26 agosto seguendo le indicazioni presenti sul sito dell'Università degli Studi di Milano (.cdl.unimi.it/it/iscriversi). La prova ...

Advertising

bombarda9 : @longagnani @GattaSulTetto Al di là dei media e dei social, dove siamo entrambi in questo momento, auspico soluzion… - meteo_lodi : RT @3BMeteo: L'alta pressione torna a indebolirsi al Nord, dove la tregua sarà brevissima. Ancora gran caldo al Centrosud. Previsioni #mete… - gigliola_betto : RT @LeViedeiTesori: Per il Time la Sicilia è tra i 100 luoghi più belli al mondo, mentre Forbes tesse le lodi del fascino di Trapani. La st… - LeViedeiTesori : Per il Time la Sicilia è tra i 100 luoghi più belli al mondo, mentre Forbes tesse le lodi del fascino di Trapani. L… -