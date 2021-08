XDefiant | Ubisoft dice che puoi giocare alla beta solo con le tende della finestra tirate – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 3 agosto 2021)stando ai giocatori che possonocloseddicon le. Ecco perché.. Non è un segreto che le fasi di test di giochi molto importanti, che siano alpha oo che altro, richiedano ai giocatori di firmare degli NDA, ovvero degli accordi di non divulgazione che hanno lo scopo di prevenire la condivisione di informazioni che dovrebbero rimanere segrete. Lo stesso sta accadendo cone con il suo Tom Clancy’s. Lo sparatutto ...

Advertising

Multiplayerit : XDefiant: Ubisoft dice che puoi giocare alla beta solo con le tende della finestra tirate - Tech_Gaming_it : Ubisoft nell'NDA della Beta di XDefiant vieta ad altre persone (anche famigliari) di essere nella stessa stanza men… - jjb273 : Come #Valorant, #Overwatch, e una tonnellata di altri giochi. - GamingToday4 : Tom Clancy’s XDefiant è il nuovo FPS free-to-play di Ubisoft -

Ultime Notizie dalla rete : XDefiant Ubisoft

Multiplayer.it

Tags Free - to - play Tom Clancy'sNorth AmericaTags Anteprima Tom Clancy'sLe clausole per prendere parte alla Closed Beta di XDefiant sono molto rigide e impongono di chiudere la finestra e le tende della stanza.Ubisoft sta dicendo ai giocatori che possono giocare alla closed beta di XDefiant solo con le tende tirate. Ecco perché.. Non è un segreto che le fasi di test di giochi molto importanti, che siano ...