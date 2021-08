Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Vela, GC32 Lagos Cup: seconda vittoria di Alinghi: (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Doppietta di Alinghi, i… - glooit : Vela, GC32 Lagos Cup: seconda vittoria di Alinghi leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Vela GC32

ANSA Nuova Europa

Doppietta di Alinghi, il team che fa capo a Ernesto Bertarelli. Gli svizzeri si sono aggiudicati il secondo evento dellaLagos Cup di, inserita nel calendario 2021 delRacing Tour. Anche la prima tappa, disputata sempre a Lagos (Portogallo) e valida come apertura della stagione agonistica dei catamari ...... Alinghi ha fissato anche l'obiettivo di difendere i suoi titoli ottenuti nel 2019 con le vittorie al campionato annualee al campionato del Mondo di classe. La situazione sanitaria di inizio ...Doppietta di Alinghi, il team che fa capo a Ernesto Bertarelli. Gli svizzeri si sono aggiudicati il secondo evento della GC32 Lagos Cup di vela, inserita nel calendario 2021 del GC32 Racing Tour. (ANS ...GC32 World Champions and winners of the first GC32 Lagos Cup a month ago, Ernesto Bertarelli’s Alinghi continued its winning ...