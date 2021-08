Vaccino per docenti e Ata, quattro regioni in zona rossa, Campania e Friuli Venezia Giulia le più virtuose (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo gli ultimi dati del report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza Covid, sono 220.605 coloro che tra il personale scolastico non hanno fatto nemmeno una dose del Vaccino. La scorsa settimana la percentuale era di poco superiore, 15,17% (222.132). Tra il personale sanitario è immunizzato il 93,91% L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo gli ultimi dati del report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza Covid, sono 220.605 coloro che tra il personale scolastico non hanno fatto nemmeno una dose del. La scorsa settimana la percentuale era di poco superiore, 15,17% (222.132). Tra il personale sanitario è immunizzato il 93,91% L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - borghi_claudio : @maryfagi Infatti non ha senso. L'imposizione deriva da una mancata comprensione del punto 1). Qualcuno, anche in b… - cristina_bassi : RT @borghi_claudio: I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è soprat… - TheItalianTimes : ?? GREEN PASS E LAVORO #GreenPass per il #lavoro, #sindacati: “Non serva a licenziare”. Dopo l’#incontro, il… -