Ufficiale | Paganese | Giovanni Midolo firma per due anni

È Ufficiale Giovanni Midolo, difensore centrale classe 2001, è un nuovo giocatore della Paganese. Di seguito il comunicato del club campano: "La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha raggiunto l'accordo con il calciatore Giovanni Midolo, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino a Giugno 2023. Il difensore classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, si aggregherà al gruppo di Mister Raffaele Di Napoli, dopo aver effettuato i test Anti-Covid19".

