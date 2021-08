Tokyo | Zazzeri derubato | via la borsa con ricordi dei Giochi

(Di martedì 3 agosto 2021) Amaro rientro in Italia per il nuotatore Lorenzo, argento nella 4x100 stile libero alle Olimpiadi di. Questa mattina il nuotatore, poco ore dopo essere rientrato a Firenze, ha subito il ...

Il campione olimpico Lorenzo, argento anella staffetta 4x100 stile libero, è stato derubato, oggi, mentre all'ora di pranzo, festeggiava appena rientrato a Firenze con gli amici della sua società, vicino alla ...FIRENZE - Non esattamente il ritorno in Italia che si aspettava per il nuotatore azzurro Lorenzo, reduce dallo strepitoso argento conquistato nella 4x100 stile libero alle Olimpiadi di. Questa mattina il nuotatore, poco ore dopo essere rientrato a Firenze , ha subito il furto del ...Lorenzo Zazzeri, che ha conquistato l’argento nella staffetta 4×100 stile libero, è stato derubato della sua borsa olimpica a Firenze ...Brutta disavventura per Lorenzo Zazzeri subito dopo il rientro dalle Olimpiadi di Tokyo, il nuotatore azzurro si è visto rubare tutti gli effetti personali e i souvenirs portati dal Giappone da alcuni ...