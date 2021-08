Tokyo 2020, Simone Biles torna in gara dopo il ritiro: vince il bronzo alla trave (Di martedì 3 agosto 2021) Simone Biles, la ginnasta 24enne che ha deciso in un primo momento di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo un crollo emotivo e psicologico, è tornata in pedana ed è subito podio: la star ha vinto la medaglia di bronzo alla trave. La campionessa statunitense ha gareggiato oggi alla Ariake Gymnastics Arena. “Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della trave – aveva annunciato ieri la nota del comitato Usa -: Sunie Lee e Simone ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021), la ginnasta 24enne che ha deciso in un primo momento di ritirarsi dalle Olimpiadi diun crollo emotivo e psicologico, èta in pedana ed è subito podio: la star ha vinto la medaglia di. La campionessa statunitense ha gareggiato oggiAriake Gymnastics Arena. “Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della– aveva annunciato ieri la nota del comitato Usa -: Sunie Lee e...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: #italiafrancia: la Francia vince il posto in semifinale #Tokyo2020. Risultato finale: 75 - 84. - iirpo : RT @repubblica: Olimpiadi: Basket, Italia eliminata nei quarti dalla Francia -