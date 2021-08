Sassuolo, Locatelli torna ad allenarsi: attende la Juventus – FOTO (Di martedì 3 agosto 2021) Riprende la preparazione anche per il Sassuolo. All’allenamento dei neroverdi è presente anche Manuel Locatelli. Le immagini – FOTO Come annunciato dall’account Twitter ufficiale del club neroverde, il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti in vista della nuova stagione sportiva. Presente al campo per la preparazione anche Manuel Locatelli, nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo alla Juve e corteggiato anche da altri club. Questo il messaggio del Sassuolo, con le FOTO dei nazionali Raspadori, Berardi e Locatelli a lavoro. Ripresa della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Riprende la preparazione anche per il. All’allenamento dei neroverdi è presente anche Manuel. Le immagini –Come annunciato dall’account Twitter ufficiale del club neroverde, ilha ripreso gli allenamenti in vista della nuova stagione sportiva. Presente al campo per la preparazione anche Manuel, nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo alla Juve e corteggiato anche da altri club. Questo il messaggio del, con ledei nazionali Raspadori, Berardi ea lavoro. Ripresa della ...

DiMarzio : #Calciomercato, il @SassuoloUS aspetta una nuova offerta dalla @juventusfc per #Locatelli. C'è distanza tra le part… - Glongari : ????#Locatelli è già a Milano. Relax prima che si decida il suo futuro. Nelle prossime ore nuovo incontro, potenzialm… - forumJuventus : GdS: 'Locatelli, sempre più braccio di ferro. Resta la distanza col Sassuolo: nuovo summit? Intanto, oggi il centro… - GreenMidnight1 : RT @marcoconterio: ?? La #Juventus pronta a incassare due volte. L'#Atalanta riscatta ora Cristian #Romero a 16 milioni per cederlo al #Tott… - federicod_6 : RT @Swaffle_7: McKennie squalificato Arthur rotto Rabiot rotto Ramsey in coma Locatelli al Sassuolo -