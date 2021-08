“Non aveva da offrirmi niente” Vasco Rossi si confessa in un VIDEO social! (Di martedì 3 agosto 2021) Vasco Rossi si lascia sfuggire una confessione sul suo profilo Instagram, ai fan fa sapere che non aveva niente da offrire, ecco di cosa parla il cantante Pochi minuti fa Vasco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 agosto 2021)si lascia sfuggire una confessione sul suo profilo Instagram, ai fan fa sapere che nonda offrire, ecco di cosa parla il cantante Pochi minuti fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

scottecs : Non aveva mangiato nessuna carota magica - borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - borghi_claudio : Che una madre che non ha contagiato nessuno debba giustificarsi nel giorno in cui muore sua figlia di 11 anni (che… - nicoo1402 : @AntonazzoAndrea @GeorgeSpalluto Se il regolamento dice che basta arrivare in scia per vincere non capisco cosa ci… - pamellopornello : @lajegy @thisismaneskin @IggyPop non capisco la sorpresa, Iggy Pop nel suo disco 'Aprè' qualche tempo fa aveva già… -