Milano | ristoratore dice no ai non vaccinati | il cartello parla chiaro

Il proprietario de Il Tasca, rinomato ristorante nel centro di Milano, tempestato di telefonate minatorie. Ora è preoccupato per la sua famiglia "Se sei vaccinato puoi entrare, se non lo sei fo….i" questo quanto recita il cartello affisso sulla porta d'ingresso del locale Il Tasca di Milano, ristorante di vini e cucina iberica situato nel L'articolo proviene da Leggilo.org.

