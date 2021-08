Mercoledì 4 agosto estremo, tra violenti temporali e grande caldo (Di martedì 3 agosto 2021) Le condizioni meteorologiche faticano a trovare una certa stabilità, specie sulle regioni settentrionali del nostro Paese, a causa del passaggio di numerosi fronti instabili in discesa dall’Atlantico forieri di nubifragi e grandinate: un nuovo fronte instabile è previsto proprio per la giornata di Mercoledì 4 agosto. Al Sud invece proseguirà senza sosta il dominio dell’anticiclone africano, con le temperature che potranno toccare nuovamente punte superiori ai 40 gradi nei prossimi giorni. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che Mercoledì sarà una giornata “estrema”: una nuova raffica di temporali colpirà un po’ ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Le condizioni meteorologiche faticano a trovare una certa stabilità, specie sulle regioni settentrionali del nostro Paese, a causa del passaggio di numerosi fronti instabili in discesa dall’Atlantico forieri di nubifragi e grandinate: un nuovo fronte instabile è previsto proprio per la giornata di. Al Sud invece proseguirà senza sosta il dominio dell’anticiclone africano, con le temperature che potranno toccare nuovamente punte superiori ai 40 gradi nei prossimi giorni. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica chesarà una giornata “estrema”: una nuova raffica dicolpirà un po’ ...

