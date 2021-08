Advertising

anteprima24 : ** #Mare #Sporco, #Codacons: 'Chiudere tutte le spiagge e denuncia per disastro ambientale' **… - givagivaz : @Robydaen Temevo una foto del mare sporco ma non sono ancora le 11. Ma stai ad half tower???? - SInchietta : Mia mamma ieri: - domani andiamo al mare? Io che l'ho visto due volte dall'inizio dell'estate e pure sporco: - sì… - salernonotizie : Mare mosso e sporco a Salerno: spiagge semi-vuote nel primo lunedi d’agosto - miamarylun : ... è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo! ?? ? ?? #mare #relax #2agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Mare sporco

anteprima24.it

... è necessario raccontare il lavorodella guardia costiera di Tripoli, alla quale Roma e ... accusandoci di aver salvato troppe vite, quelle che hanno deciso di abbandonare in". ©Santoro accusa ", colpa della politica" I box in alto: Nuova denuncia al Ruggi. Operatori sanitari maneggiano farmaci "Estranei negli ambulatori di ginecologia Ora basta". La nota dei ...Sporco è l'aggettivo più ascoltato sulle spiagge salernitane e anche quello più letto sui social per descrivere le condizioni in cui versa il mare. Da Torrione a ...Degrado e incuria sulle spiagge di Salerno, residenti in fuga per via della presenza di rifiuti, olio e chiazze marroni nel mare. La denuncia ...