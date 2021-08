Lsu | Nicola Ricci | “Regione non vuole risolvere problemi precarietà”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quello che sta avvenendo in queste ore è gravissimo: decidere di stabilizzare soltanto 155 lavoratori socialmente utili su 394 da parte dellaCampania è un atto politico grave che dimostra come non ci sia la volontà didelladel lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania,, nel corso del presidio di protesta organizzato da Cgil Cisl Uil Campania a palazzo Santa Lucia. Secondo, “c’è un’altra aggravante: questi lavoratori hanno un’alta professionalità e ...