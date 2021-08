LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: settima Francesca Ganzo, nono Samuele Burgo! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05:50 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa seconda giornata di gare della Canoa velocità e vi augura un buon proseguimento con le Olimpiadi. 05:49 Dominio imbarazzante della Nuova Zelanda, che disintegra il vecchio record olimpico con 1’35”785, seconda medaglia d’oro di giornata per Lisa Carrington, che questa volta la condividerà con Caitlin Regal! Argento per la Polonia di Karolina Naja e Anna Pulawska (1’36”753), bronzo per le ungheresi Danuta Kozak e Dora Bodonyi (1’36”867). 05:46 Iniziata l’ultima finale di questa giornata di ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:50 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa seconda giornata di gare dellae vi augura un buon proseguimento con le. 05:49 Dominio imbarazzante della Nuova Zelanda, che disintegra il vecchio record olimpico con 1’35”785, seconda medaglia d’oro di giornata per Lisa Carrington, che questa volta la condividerà con Caitlin Regal! Argento per la Polonia di Karolina Naja e Anna Pulawska (1’36”753), bronzo per le ungheresi Danuta Kozak e Dora Bodonyi (1’36”867). 05:46 Iniziata l’ultima finale di questa giornata di ...

