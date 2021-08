LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ihemeje e Dallavalle in finale del triplo, fuori Bocchi (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.51 Si qualificano quindi alla finale del salto triplo maschile: Pichardo, Er, Zhu, Napoles, Triki, Scott, Dallavalle, Claye, Ihemeje, Fang, Raffin e Zango. 2.48 In controllo totale Miller-Uibo che corre l’ultimo rettilineo in totale decontrazione. Qualificate anche la cubana Gomez e l’atleta delle Barbados, Williams. 2.45 Iniziano le batterie dei 400 metri femminili: nella prima c’è la bahamense Miller-Uibo. 2.43 In questo momento abbiamo tre italiani nei primi dodici: Tobia Bocchi si trova proprio in dodicesima posizione, ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.51 Si qualificano quindi alladel saltomaschile: Pichardo, Er, Zhu, Napoles, Triki, Scott,, Claye,, Fang, Raffin e Zango. 2.48 In controllo totale Miller-Uibo che corre l’ultimo rettilineo in totale decontrazione. Qualificate anche la cubana Gomez e l’atleta delle Barbados, Williams. 2.45 Iniziano le batterie dei 400 metri femminili: nella prima c’è la bahamense Miller-Uibo. 2.43 In questo momento abbiamo tre italiani nei primi dodici: Tobiasi trova proprio in dodicesima posizione, ...

