Limbiate | incendio furgone nel parcheggio | due squadre dei vigili del fuoco sul posto

(Di martedì 3 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi unneldi via Pasquale Sottocorno a. Erano circa le 6 di oggi, martedì 3 agosto, quando dalsi è alzata una densa colonna di fumo che ha allarmato i residenti. Sono quindi partite le chiamate con richiesta di intervento per idel. Ad andare in fiamme tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate incendio

MBnews

Vigili del Fuoco in azione questa mattina a. Alle ore 6, un furgone è stato divorato dalle fiamme all'interno di un parcheggio ... Ancora ignote le cause che hanno generato l'. ......saluta il suo ambasciatore 27 febbraio 2021 Tornerà a splendere e a essere un punto di riferimento per la storia e la comunità didopo l'che negli anni passati l'ha ...Alle ore 6, un furgone è stato divorato dalle fiamme all'interno di un parcheggio pubblico in Via Pasquale Sottocorno.Torrente blu da Ceriano a Limbiate: lo scarico arriva dalla Gianetti ruote, dove questo pomeriggio sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia del Parco ...