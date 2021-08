Laura Pausini, il periodo massacrante: “Non dormo da due anni” (Di martedì 3 agosto 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la nota cantante Laura Pausini, che ha lasciato tutti senza parole per l’accaduto. Laura Pausini e la confessione su InstagramUna donna che si trova sulla cresta dell’onda, per quanto riguarda la musica da moltissimi anni, stiamo parlando di Laura Pausini. Ma cosa è successo negli ultimi anni, tanto da dichiarare una cosa così forte, ovvero che non dorme da anni? Cerchiamo di capire meglio insieme. Iniziamo con il dire che Laura ha dato il via alla sua lunghissima ... Leggi su formatonews (Di martedì 3 agosto 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la nota cantante, che ha lasciato tutti senza parole per l’accaduto.e la confessione su InstagramUna donna che si trova sulla cresta dell’onda, per quanto riguarda la musica da moltissimi, stiamo parlando di. Ma cosa è successo negli ultimi, tanto da dichiarare una cosa così forte, ovvero che non dorme da? Cerchiamo di capire meglio insieme. Iniziamo con il dire cheha dato il via alla sua lunghissima ...

Advertising

robertofrance14 : In Assenza Di Te di Laura Pausini grazie a @Shazam. - radiofmfaleria : LAURA PAUSINI - Ascolta Il Tuo Cuore - seasafari1 : RT @seasafari1: Andrea Bocelli, Laura Pausini - Vive Ya (HD) - DESIFOTOLISBOA : Now playing Laura Pausini - Mi dispiace by Laura Pausini! - GammaStereoRoma : Nek e Laura Pausini - Sei solo tu -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini e la forte nostalgia, dopo due anni: 'Mi manca da morire' L'artista è stata colta da una profonda malinconia dopo aver ricordato un giorno davvero speciale per lei: le sue parole Il 2021 a Laura Pausini ha regalano non poche emozioni, come la vincita di un Golden Globe e la nomination agli Oscar grazie al brano ' Io sì (Seen) '. Un singolo che ha fatto parte della colonna sonora del ...

Laura Pausini, 'incidente' hot sul palco: si è visto tutto Qualche mese fa, Laura Pausini è tornata a parlare del "piccolo incidente" avvenuto durante un suo concerto in Perù. E' una della cantanti più affermate sia in Italia che all'estero, Laura Pausini quest'anno lo ...

Su Amazon Prime Video il film sulla vita di Laura Pausini – Ravenna24ore.it Ravenna24ore Su Amazon Prime Video il film sulla vita di Laura Pausini La Romagna sbarca su Amazon Prime Video con il nuovo film sulla vita privata e professionale della cantante Laura Pausini, la stella di Solarolo che con la sua voce incanta milioni di fans a livello i ...

Alessandra Amoroso: "Questo stadio mi stava aspettando" La cantante Alessandra Amoroso posa per Grazia a San Siro e parla della strada che l’ha portata fino a Milano, dove terrà il concerto evento della carriera.

L'artista è stata colta da una profonda malinconia dopo aver ricordato un giorno davvero speciale per lei: le sue parole Il 2021 aha regalano non poche emozioni, come la vincita di un Golden Globe e la nomination agli Oscar grazie al brano ' Io sì (Seen) '. Un singolo che ha fatto parte della colonna sonora del ...Qualche mese fa,è tornata a parlare del "piccolo incidente" avvenuto durante un suo concerto in Perù. E' una della cantanti più affermate sia in Italia che all'estero,quest'anno lo ...La Romagna sbarca su Amazon Prime Video con il nuovo film sulla vita privata e professionale della cantante Laura Pausini, la stella di Solarolo che con la sua voce incanta milioni di fans a livello i ...La cantante Alessandra Amoroso posa per Grazia a San Siro e parla della strada che l’ha portata fino a Milano, dove terrà il concerto evento della carriera.