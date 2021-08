La star di TikTok muore a 19 anni e anche l’amica che si trovava con lui appena 18enne è stata ammazzata I fatti

(Di martedì 3 agosto 2021) La facilità con cui in America ci si può procurare armi purtroppo porta troppo spesso a notizie di sparatorie come quella avvenuta lo scorso 26 luglio che ha visto coinvolti un volto noto su, il 19enne Anthony Barajas, e una sua amica, laRylee Goodrich. II due sino in un cinema a Corona, in California, il Regal Edwards Corona Crossings theater, quando sono stati raggiunti dai colpi sparati dal 20enne Joseph Jimenez, che già venerdì è apparso davanti alla Corte Superiore della contea di Riverside e accusato dell’omicidio di Rylee Goodrich e del tentato omicidio di ...

