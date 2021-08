Incredibile nel ciclismo su pista: corridore danese sperona quello inglese (VIDEO) (Di martedì 3 agosto 2021) Clamoroso quanto accaduto nella semifinale di inseguimento di ciclismo su pista valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La Danimarca, ampiamente in vantaggio sulla Gran Bretagna, paga il pesantissimo errore di un proprio corridore che, nel tentativo di sorpasso, butta giù l’avversario e i propri compagni di squadra. Prova interrotta, dunque, e attesa per la decisione su una sfida che decreterà l’avversaria dell’Italia nella finale per l’oro. Nel frattempo ecco il VIDEO dell’incidente. Alla fine i giudici hanno premiato la Danimarca. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Clamoroso quanto accaduto nella semifinale di inseguimento disuvalevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La Danimarca, ampiamente in vantaggio sulla Gran Bretagna, paga il pesantissimo errore di un proprioche, nel tentativo di sorpasso, butta giù l’avversario e i propri compagni di squadra. Prova interrotta, dunque, e attesa per la decisione su una sfida che decreterà l’avversaria dell’Italia nella finale per l’oro. Nel frattempo ecco ildell’incidente. Alla fine i giudici hanno premiato la Danimarca. SportFace.

