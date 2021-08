Il questore fa chiudere per sette giorni un locale di Brugherio (Di martedì 3 agosto 2021) Licenza sospesa e chiusura del locale per sette giorni. Questo il provvedimento amministrativo adottato dal questore di Monza nei confronti di un bar di Brugherio. Il provvedimento (ai sensi dell'... Leggi su monzatoday (Di martedì 3 agosto 2021) Licenza sospesa e chiusura delper. Questo il provvedimento amministrativo adottato daldi Monza nei confronti di un bar di. Il provvedimento (ai sensi dell'...

Ultime Notizie dalla rete : questore chiudere Il questore fa chiudere per sette giorni un locale di Brugherio Licenza sospesa e chiusura del locale per sette giorni. Questo il provvedimento amministrativo adottato dal questore di Monza nei confronti di un bar di Brugherio. Il provvedimento (ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è stato adottato in seguito a una serie di ...

