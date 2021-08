Il Gay center contro Jacobs per un tweet sui trans di 9 anni fa: ma era la battuta di un 17enne (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il travaso di bile degli Usa per la vittoria di Marcell Jacobs, il velocista nato in Texas e di nazionalità italiana che ci ha consegnato uno storico trionfo, arriva l’attacco del mondo gay. Gay center si è messo a spulciare nel passato remoto del campione italiano per denigrarlo. Motivo: un post presuntamente transfobico di nove anni fa. Quando Jacobs aveva 17 anni. Il metodo è pericoloso. Gay center contro Jacobs per un tweet Se Times di Londra e WP paventavano la possibilità che l’azzurro fosse dopato per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il travaso di bile degli Usa per la vittoria di Marcell, il velocista nato in Texas e di nazionalità italiana che ci ha consegnato uno storico trionfo, arriva l’attacco del mondo gay. Gaysi è messo a spulciare nel passato remoto del campione italiano per denigrarlo. Motivo: un post presuntamentefobico di novefa. Quandoaveva 17. Il metodo è pericoloso. Gayper unSe Times di Londra e WP paventavano la possibilità che l’azzurro fosse dopato per ...

