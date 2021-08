Euro 2020: la UEFA apre un procedimento contro la Federazione inglese (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo quasi un mese dalla finale di Euro 2020 a Wembley, la UEFA apre un procedimento disciplinare: i dettagli La UEFA comunica di aver aperto un procedimento disciplinare ai danni della Federazione inglese per i disordini in occasione della finale di Euro 2020. «A seguito di un’indagine condotta da un Ispettore di Etica e Disciplina UEFA sugli eventi che hanno coinvolto i tifosi avvenuti all’interno e intorno allo stadio durante la finale di UEFA Euro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo quasi un mese dalla finale dia Wembley, laundisciplinare: i dettagli Lacomunica di aver aperto undisciplinare ai danni dellaper i disordini in occasione della finale di. «A seguito di un’indagine condotta da un Ispettore di Etica e Disciplinasugli eventi che hanno coinvolto i tifosi avvenuti all’interno e intorno allo stadio durante la finale di...

