E' ufficiale: Gravina riammette in B il Cosenza (Di martedì 3 agosto 2021) Atteso già dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, il provvedimento di riammissione del Cosenza in Serie B è arrivato dopo la bocciatura del club veneto anche dinanzi al Tar del Lazio che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) Atteso già dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, il provvedimento di riammissione delin Serie B è arrivato dopo la bocciatura del club veneto anche dinanzi al Tar del Lazio che ...

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale Gravina E' ufficiale: Gravina riammette in B il Cosenza Il presidente federale Gabriele Gravina, che avava avuto pieni poteri dal CF nella gestione della tempistica di questa vicenda, ha riammesso la società di Guarascio senza ulteriori attese. I legali ...

Serie B, adesso è ufficiale: il Cosenza riammesso Il Presidente Federale Gabriele Gravina ha deliberato, con comunicato n. 44/A, di concedere alla ... nel termine prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 288/A del 14 giugno 2021; visto il Comunicato ...

