“È finita” UeD | amore al capolinea per la coppia Appena 4 mesi fa avevano lasciato lo studio insieme

(Di martedì 3 agosto 2021) Uomini e Donne, ancora un mese e mezzo prima del ritorno inma le chiacchiere non si fermano. Nei giorni scorsi l’attenzione era caduta su Riccardo Guarnieri. Dopo aver rotto per sempre con Ida Platano, il cavaliere pugliese era tornato nellodel Trono Over e ha iniziato a frequentare, sempre più assiduamente, l’altra dama Roberta Di Padua. I due sono sempre stati legati da un’attrazione profonda, ma hanno avuto non poche difficoltà a superare le differenze caratteriali e le incomprensioni: in tutti i casi hanno deciso di lasciareil programma. Tuttavia dopo poche settimane sono rientrati in...