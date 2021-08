Due Azzurri in finale nel salto triplo, attesa per le sfide di vela e ciclismo su pista (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Mattina senza medaglie per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma buone notizie dall'atletica. Allo stadio nazionale due Azzurri hanno staccato il biglietto per la finale del salto triplo: Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje hanno ottenuto rispettivamente la 7^ e la 9^ misura in qualificazione. Eliminato invece Tobia Bocchi, primo degli esclusi con 16.78 metri. Ottimo esordio anche per Eseosa Fostine Desalu nei 200 metri piani: l'azzurro ha chiuso al terzo posto la sesta batteria correndo in 20"29, quarto tempo assoluto delle batterie. Niente da fare, invece, per Antonio Infantino, che ha chiuso al 5° posto la ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Mattina senza medaglie per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma buone notizie dall'atletica. Allo stadio nazionale duehanno staccato il biglietto per ladel: Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje hanno ottenuto rispettivamente la 7^ e la 9^ misura in qualificazione. Eliminato invece Tobia Bocchi, primo degli esclusi con 16.78 metri. Ottimo esordio anche per Eseosa Fostine Desalu nei 200 metri piani: l'azzurro ha chiuso al terzo posto la sesta batteria correndo in 20"29, quarto tempo assoluto delle batterie. Niente da fare, invece, per Antonio Infantino, che ha chiuso al 5° posto la ...

Advertising

Eurosport_IT : I NOSTRI DUE AZZURRI IN SEMIFINALE DEI 100m ??? Jacobs accede col 2° tempo (9'94) mentre Tortu è 2° dei ripescati c… - Coninews : Grazie @ScuderiaFerrari ! ???? In occasione del GP di Ungheria le due monoposto di @Charles_Leclerc e @Carlossainz55… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Angelo Di Livio?? Compie 5??5?? anni il centrocampistaIn che in azzurro ha preso parte a due s… - infoitsport : Olimpiadi, risultati di oggi Italia: vela per l'oro. Triplo: due azzurri in finale - Agenzia_Italia : Due Azzurri in finale nel salto triplo, attesa per le sfide di vela e ciclismo su pista -