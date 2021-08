Chadia Rodriguez indagata per rapina | cosa è successo

(Di martedì 3 agosto 2021)per, l’episodio risale a diversi anni fa ma è emerso solo nelle scorse ore.per: l’accusa è quella di un suo coinvolgimento in un episodio avvenuto l’8 settembre 2017 a Torino., insieme ad alcuni amici, aveva chiesto un passaggio in auto da Mondovì con destinazione Torino, in cambio di un pieno di benzina. Con la scusa di dover andare in bagno, il gruppo avrebbe poi chiesto al guidatore di fermarsi nella zona del cimitero Monumentale, un luogo isolato dove gli ...

C'è una nota cantante trap nel mirino della procura di Torino: si tratta di, l'artista che al Concertone del primo maggio su Rai 3 decise di esibirsi in topless. L'accusa per la trapper cresciuta nella periferia di Torino è quella di rapina aggravata dall'uso ...La trapperè stata accusata dai pubblici ministeri di Torino di aver partecipato a una rapina con lo spray al peperoncino. L'artista di origini marocchine che aveva partecipato al concerto del ...Figura anche il nome della trapper Chadia Rodriguez tra gli indagati nell'inchiesta torinese sulle rapine con lo spray al peperoncino collegate a quanto accaduto il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo d ...