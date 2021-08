Calcio:TimVision sponsor della Serie A femminile fino 2023+rpt+ (Di martedì 3 agosto 2021) TimVision sarà Title sponsor del campionato di Serie A femminile per le prossime due stagioni. Il 5 agosto saranno svelate le 22 giornate degli incontri della Serie A che prenderanno ufficialmente il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021)sarà Titledel campionato diper le prossime due stagioni. Il 5 agosto saranno svelate le 22 giornate degli incontriA che prenderanno ufficialmente il ...

