Arnautovic | “Sei mesi fa i primi contatti | felice di questa nuova avventura Ecco i miei obiettivi”

(Di martedì 3 agosto 2021) Markoè stato presentato ufficialmente,mattina, come nuovo attaccante del Bologna.le dichiarazioni dell’austriaco che ha espresso tutta la sua gioia perin Italia. “Voglio ringraziale il club e in particolare Fenucci e Sabatini, oltre a tutte le persone che hanno reso possibile questo trasferimento. Seifa sono avvenuti ie oggi finalmente sono qui. Il Bologna mi ha ridato la voglia di giocare a calcio. Ho sentito anche il mister che mi ha subito dimostrato la sua voglia ...

Il neo acquisto del Bologna Marko si è presentato in conferenza stampa Marko, neo acquisto del Bologna, si è presentato in conferenza stampa nel day after della firma. Le parole di Marko, nuovo attaccante austriaco del Bologna nella conferenza stampa di presentazione. BOLOGNA - I primi contatti sono avvenuti sei mesi fa e dopo questi mesi finalmente sono qui. BOLOGNA PAROLE ARNAUTOVIC - Marko Arnautovic si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Domenica pomeriggio è infatti stato ufficializzato il suo trasferimento.