Amici, Arisa saluta: non sarà tra i professori di canto. Ecco chi potrebbe sostituirla (Di martedì 3 agosto 2021) Arisa non sarà più tra i professori di canto di Amici 21. Questa è la notizia che sta facendo il giro del web nelle ultime ore e che sta attirando l'attenzione sia dei fan della trasmissione che dell'artista in questione. Parrebbe, infatti, che la cantautrice lucana non siederà più al fianco Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che sono stati confermati, nella prossima stagione del talent show. Manca poco più di un mese all'inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Quest'anno, infatti, i vertici di Canale 5 sembra abbiano deciso di puntare fortemente su questo prodotto facendolo ...

