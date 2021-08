Al Bano confida come sta Jasmine | “E’ dura vederla in quelle condizioni”

(Di martedì 3 agosto 2021)Carrisi, la figlia di Al, ha contratto il covid, è stata lei a rivelarlo e oggi il cantante spiegasta e aggiunge che per fortuna aveva già fatto la prima dose di vaccino. E’ ovviamente preoccupato Al, gli dispiaceisolata da tutti e con i sintomi tipici di questo virus.ha intanto aggiornato i suoi follower dicendo che sta meglio e l’artista di Cellino San Marco all’Adnkronos ha spiegato che non sta bene per una serie di motivi, tutti comprensibili.Carrisi ha 20 anni e per lei è molto, suo padre spiega ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano confida

Gossip News

Alparla della figlia 20enne che ha contratto il Covid . All' Adnkronos rivela: ' Jasmine sta male ... è spossata e ha un po' di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus' ,l'...Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull'omicidio di Marcia e gliche fra ... Quattro - coach (Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Ale Jasmine Carrisi, Clementino), competono ...Jasmine Carrisi ha contratto il Covid e Al Bano confida come sta sua figlia consapevole che se non avesse fatto la prima dose del vaccino starebbe peggio ...Il cantante: ‘Se non avesse fatto neanche la prima dose di vaccino chissà come starebbe oggi’ La ragazza è ‘segregata’ in casa e si sta lentamente riprendendo Al Bano parla della figlia 20enne che ha ...