A Roma le case popolari non si assegnano per graduatoria ma per metratura, ecco perché (Di martedì 3 agosto 2021) Lo scorso 30 luglio sul sito del Comune di Roma è stato pubblicato l’aggiornamento della graduatoria per l’accesso ad una casa di edilizia residenziale a canone sociale. Questo aggiornamento riguarda solo le domande presentate al primo semestre 2020. Dall’aggiornamento della graduatoria apprendiamo che le famiglie con domande ammesse sono 13.896, mentre le domande complessivamente non ammesse, spesso con motivazioni banali, sono 7500. Quindi dal 2013 al giugno 2020 complessivamente sono state 21.396 le famiglie che hanno presentato domanda e ben il 35% si sono viste rigettare la domanda. Ma c’è ben altro nel leggere l’aggiornamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Lo scorso 30 luglio sul sito del Comune diè stato pubblicato l’aggiornamento dellaper l’accesso ad una casa di edilizia residenziale a canone sociale. Questo aggiornamento riguarda solo le domande presentate al primo semestre 2020. Dall’aggiornamento dellaapprendiamo che le famiglie con domande ammesse sono 13.896, mentre le domande complessivamente non ammesse, spesso con motivazioni banali, sono 7500. Quindi dal 2013 al giugno 2020 complessivamente sono state 21.396 le famiglie che hanno presentato domanda e ben il 35% si sono viste rigettare la domanda. Ma c’è ben altro nel leggere l’aggiornamento della ...

