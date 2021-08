23 mila euro di multa, condannata Michela Murgia (Di martedì 3 agosto 2021) Michela Murgia nota scrittrice sarda condannata a pagare una multa di 23mila euro per non aver rispettato un contratto. Scrittrice, attivista e critica letteraria, Michela Murgia 49 anni è stata condannata al risarcimento di 23 mila euro, 18 mila più interessi e spese legali, per non aver portato a termine la stesura del libro “Spirito L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 3 agosto 2021)nota scrittrice sardaa pagare unadi 23per non aver rispettato un contratto. Scrittrice, attivista e critica letteraria,49 anni è stataal risarcimento di 23, 18più interessi e spese legali, per non aver portato a termine la stesura del libro “Spirito L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Alto Adige, chiuso per 10 giorni l’hotel di lusso «no mask». Disdette per 100 mila euro - KitschRadical : RT @Pennacchiiiii: Crescere un figlio in Italia costa ai genitori tra i 7 e i 14 mila euro l'anno, fino al compimento dei 18 anni, e parlia… - Franciscktrue : RT @Corriere: Alto Adige, chiuso per 10 giorni l’hotel di lusso «no mask». Disdette per 100 mila euro - MariaStellabra : RT @serenel14278447: Alto Adige, chiuso per 10 giorni l’hotel di lusso «no mask». Disdette per 100 mila euro. Corriere della sera - vctrmln : RT @theunknovn: oggi avrei voluto solo che qualcuno mi dicesse: 'cazzo sei triste prendi questi 20 mila euro' -

Ultime Notizie dalla rete : mila euro Addio bollo auto! Draghi lo cancella ad agosto. Ecco a chi ... sono presenti carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la ...

La Regione stanzia 131 mila euro per la sanificazione anti Covid delle biblioteche Stanziati dalla Regione Abruzzo 131 mila euro destinati alle operazioni di sanificazione e messa in sicurezza delle biblioteche regionali. Gli interventi, infatti, saranno propedeutici per procedere ad una graduale riapertura delle ...

100 mila euro per smaltire rifiut del maltempo nell'Imperiese Agenzia ANSA Acqua alta 2019, il commissario firma quattro decreti per lavori di ripristino Sono gli ultimi quattro decreti a conclusione del lavoro di ripristino dopo la terribile acqua alta di Venezia del 2019.

Lunchmetrics, Kitty Spencer fa volare il media impact value di Dolce&Gabbana La nipote di Lady Diana si è affidata alla casa di moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana per gli outfit del suo matrimonio. L'interesse per la maison italiana è ampiamente cresciuto su Instagram e ...

... sono presenti carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la ...Stanziati dalla Regione Abruzzo 131destinati alle operazioni di sanificazione e messa in sicurezza delle biblioteche regionali. Gli interventi, infatti, saranno propedeutici per procedere ad una graduale riapertura delle ...Sono gli ultimi quattro decreti a conclusione del lavoro di ripristino dopo la terribile acqua alta di Venezia del 2019.La nipote di Lady Diana si è affidata alla casa di moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana per gli outfit del suo matrimonio. L'interesse per la maison italiana è ampiamente cresciuto su Instagram e ...