(Di lunedì 2 agosto 2021) Il centrocampista del, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gazzettino in cui ha parlato della sfida contro il. Di seguito le sue parole: "Sì, effettivamente non bastava il crociato, c'era bisogno anche della squalifica per impedirmi di poter giocare al Maradona. Diciamo che non sono fortunato, ma c'è anche di peggio. Questo sarà uno stimolo in più per salvarci e per ritornare di nuovo in quello stadio a giocare. Certamente sarà una, però penso che ilnon sia ancora amalgamato bene come squadra, quindi...

Advertising

gilnar76 : Venezia, Vacca: 'Partita difficile con il #Napoli, ma meglio sfidarlo adesso' #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Cucciolina96251 : RT @CalcioNapoli24: - Spazio_Napoli : Venezia, Vacca: 'Partita difficile con il Napoli, ma meglio sfidarlo adesso' - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : Vacca, centrocampista Venezia: 'La squalifica mi farà saltare il Napoli' - -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Vacca

, parla: "Una fortuna essere allenato da Zanetti, mi ha tirato fuori il meglio" Il centrocampista delAntonioè intervenuto ai microfoni de Il Gazzettino per parlare del suo ...Antonio, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gazzettino: "Si, in effetti non bastava il crociato, ci voleva anche la squalifica per impedirmi di giocare al Maradona ...Antonio Vacca, centrocampista del Venezia, è intervenuto su Il Gazzettino, ecco le sue parole: “Si, in effetti non bastava il crociato, ci voleva anche la squalifica per impedirmi di giocare al Marado ..."Si, in effetti non bastava il crociato, ci voleva anche la squalifica per impedirmi di giocare al Maradona diciamo che non sono fortunato, ma c'è anche di peggio".