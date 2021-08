Tokyo 2020, ginnastica artistica: Vanessa Ferrari d’argento sulle note di “Con te partirò” (VIDEO) (Di lunedì 2 agosto 2021) the ad id=”445341? Il VIDEO dell’esibizione di Vanessa Ferrari, medaglia di argento nel corpo libero di ginnastica artistica femminile a Tokyo 2020. La classe ’90, come all’esordio, si è esibita sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Un’esibizione davvero emozionante e ben eseguita: Vanessa tiene bene l’ostico doppio giro impugnato, mette anche lo Strug e conclude con un doppio raccolto impeccabile. L’azzurra ha ottenuto un punteggio di 14.200 (5.9 il D Score), secondo solo a quello ottenuto ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) the ad id=”445341? Ildell’esibizione di, medaglia di argento nel corpo libero difemminile a. La classe ’90, come all’esordio, si è esibitadi “Con te” di Andrea Bocelli. Un’esibizione davvero emozionante e ben eseguita:tiene bene l’ostico doppio giro impugnato, mette anche lo Strug e conclude con un doppio raccolto impeccabile. L’azzurra ha ottenuto un punteggio di 14.200 (5.9 il D Score), secondo solo a quello ottenuto ...

