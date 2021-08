Ricoveri in crescita. Reparti Covid al 4% e terapie intensive al 3%. Aumento maggiore in Sardegna, Sicilia e Calabria (Di lunedì 2 agosto 2021) Sale al 4% la percentuale di posti letto nei Reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. E’ quanto mostra il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativo al 1° agosto, che vede una crescita dell’1% rispetto al 31 luglio. La percentuale aveva toccato il livello minimo del 2% e si era mantenuta così fino al 25 luglio, dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l’Aumento dei contagi delle settimane passate. A crescere sono anche le terapie intensive: il 3% dei posti è occupato da pazienti Covid e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Sale al 4% la percentuale di posti letto neiospedalieri italiani occupati da pazienti. E’ quanto mostra il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativo al 1° agosto, che vede unadell’1% rispetto al 31 luglio. La percentuale aveva toccato il livello minimo del 2% e si era mantenuta così fino al 25 luglio, dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l’dei contagi delle settimane passate. A crescere sono anche le: il 3% dei posti è occupato da pazientie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. In crescita a… - fcolarieti : Ricoveri in crescita. Reparti Covid al 4% e terapie intensive al 3%. Aumento maggiore in Sardegna, Sicilia e Calabr… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. In crescita anche i… - zazoomblog : Covid in Campania 194 nuovi casi e 2 morti. L’indice di contagio vola all’89%. In crescita anche i ricoveri -… - ildenaro_it : Diminuisce il numero dei #pazienti #Covid ricoverati in #terapia #intensiva: 10 contro i 12 di ieri, in aumento inv… -