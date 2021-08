Advertising

SkyTG24 : Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - enrica_emme : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - Jpolemica666 : RT @leggoit: #Pantelleria, focolaio covid dopo la festa con 100 giovani: 70 positivi e 3 in terapia intensiva - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - AlqamahPost : Focolaio covid a Pantelleria - -

Ultime Notizie dalla rete : Pantelleria focolaio

La Repubblica

Una festa con un centinaio di persone ha provocato unCovid a. Sono 70 i positivi e tre sono stati ricoverati in terapia intensiva intubati. L'ultimo è stato trasferito in elisoccorso la scorsa notte. I positivi sono tutti residenti ...'I medici dell'Usca e dell'Asp sono riusciti già a tracciare tutti i partecipanti alla festa e sono tutti messi in isolamento domiciliare - dice il sindaco diVincenzo Campo - A ...Una festa con un centinaio di persone ha provocato un focolaio Covid a Pantelleria. Sono 70 i positivi e tre sono stati ricoverati in terapia intensiva intubati. L’ultimo è stato trasferito in elisocc ...Può un buon piatto di pasta con le sarde, tipico primo palermitano, guarire dalla depressione? Banalizzare su questioni molto serie è un attimo ma la risposta sembra affermativa a sentire la storia di ...