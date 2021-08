Pallanuoto | Settebello 2° nel girone alle Olimpiadi Le possibili avversarie ai quarti di finale

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ildi Sandro Campagna chiude al secondo posto ilA delleed ora attende di conoscere la propria avversaria aidi. La Grecia ha annichilito gli USA, che anche in caso di successo sarebbero statinel raggruppamento, prendendosi così il primato. Se da una parte i risultati appena citati hanno sbrogliato la matassa nel Gruppo A, nelB saranno gli scontri diretti odierni a risolvere il rebus accoppiamenti ai: quello che interessa alsi giocheràore ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Il Settebello cala il tris! Per la squadra #ItaliaTeam di pallanuoto, arriva la terza vittoria (più un pari) a ques… - Coninews : OLEEEEEE! ???????Il Settebello offre una prova di forza contro i padroni di casa del Giappone sconfitti con il punt… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA - sportface2016 : #Tokyo2020 Il ct del Settebello Sandro #Campagna commenta il 5-5 pescato contro la Grecia - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: SETTEBELLO IN RIMONTA, SECONDO POSTO NEL GIRONE! ???????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Settebello

... per lei anche primato stagionale in 23'16'' Ore 3.30, ITALIA SOTTO CON L'UNGHERIA A META' PARTITA Ilè sotto 4 - 2 alla fine del secondo periodo contro l'Ungheria. Gli azzurri ...Del Lungo tiene a galla il, poi Di Fulvio a 1'13' dalla sirena firma il pareggio. Gli azzurri al 26 dal termine giocano anche la superiorità della vittoria, ma non passano. Finisce 5 - 5 .TOKYO, 02 AGO - Con il pareggio, 5-5, contro l'Ungheria, l'Italia della pallanuoto si qualifica ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2020 da seconda classificata alle spalle dell'Ungheria.Il Settebello di Sandro Campagna chiude al secondo posto il Girone A delle Olimpiadi ed ora attende di conoscere la propria avversaria ai quarti di finale. La Grecia ha annichilito gli USA, che anche ...