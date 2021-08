Olimpiadi, quanto guadagnano gli atleti? (Di lunedì 2 agosto 2021) Impazzano le Olimpiadi 2021 e come sempre gli atleti Olimpionici sono chiamati a dare il meglio, italiani compresi, che oltre alla gloria di salire sul podio possono contare su un bel premio in danaro. Il primo mito da sfatare è che il premio non è corrisposto dal Comitato Olimpico, ma dallo Stato di appartenenza. Per l’Italia la quotazione della medaglie olimpiche in vista delle olimpiadi di Tokyo è stata modificata subendo un netto rialzo in tutte e tre le posizioni del podio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Impazzano le Olimpiadi 2021 e come sempre gli atleti Olimpionici sono chiamati a dare il meglio, italiani compresi, che oltre alla gloria di salire sul podio possono contare su un bel premio in danaro. Il primo mito da sfatare è che il premio non è corrisposto dal Comitato Olimpico, ma dallo Stato di appartenenza. Per l’Italia la quotazione della medaglie olimpiche in vista delle olimpiadi di Tokyo è stata modificata subendo un netto rialzo in tutte e tre le posizioni del podio.

