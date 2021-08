Michetti | “Nei primi 100 giorni potremmo rilasciare il pubblico interesse sullo stadio della Roma”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Serve un’istruttoria preliminare che deve dire in linea di massima se il progetto è fattibile, e poi passa in Consiglio comunale per il. Se il Comune ritiene che quell’opera si inserisca nel contesto cittadino senza creare traumi, anche riqualificando l’area, quindi con progetti di rigenerazione urbana, se tutto ciò che sta intorno si può adeguare alla realizzazione e poi se è proporzionata e ha forme che si attagliano a quel contesto seguendo una logica di proporzioni”. Lo ha detto il candidato sindaco didel centrodestra, Enrico, intervistato a Radio Radio. “Perché lo ...

La ' destra doppia ', come l'ha definita Ezio Mauro, può anche avere il vento in poppasondaggi,... sanno che la Meloni non governerà mai a furia di scommettere su gente comel'imperatore ...Enrico, candidato del centrodestra come sindaco di Roma , torna a parlare di stadio. E lo fa in ...primi cento giorni potremmo rilasciare il pubblico interesse. Se la Roma facesse l'...La proposta di Virginia Raggi sull'eliminazione delle strisce bianche nei parcheggi di Roma ha suscitato polemiche ...Ma quello che dovrebbe essere il dibattito principe sul futuro strategico del centrodestra italiano rimane nascosto in fondo a una palude di conformismo, opportunismo e tatticismo ...