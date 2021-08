Marcell Jacobs | chi è l’uomo più veloce del mondo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nato il 26 settembre 1994 in Texas a El Paso Ph. Credit: Fidal / Colombopiùdele non è solo un modo di dire, si chiama. L’azzurro ha fatto la storia vincendo i 100 metri ai Giochi di Tokyo. Mai nessun italiano era arrivato in finale figuriamoci a vincere la gara regina che nelle ultime edizioni dei Giochi era sempre stata vinta da Usain Bolt.è nato il 26 settembre del 1996 a El Paso, in Texas da mamma italiana e padre Marines. I due si sposano quando la madre ha solo 18 anni e il padre, Lamont, ...