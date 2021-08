Laura Chiatti, su Instagram smentisce le voci di una crisi con Marco Bocci (Di lunedì 2 agosto 2021) In tantissimi erano convinti che tra Laura Chiatti e Marco Bocci la crisi fosse dietro l’angolo: ad alimentare i gossip sulla coppia – sempre molto gelosa della propria privacy – ci avevano pensato le numerose voci che si sono rincorse insistentemente nelle ultime settimane. Solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, aveva pubblicato delle rivelazioni su Laura Chiatti e Marco Bocci: un’amica dell’attrice aveva reso noto che i due “fanno da tempo vite separate” e che lui aveva ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021) In tantissimi erano convinti che tralafosse dietro l’angolo: ad alimentare i gossip sulla coppia – sempre molto gelosa della propria privacy – ci avevano pensato le numeroseche si sono rincorse insistentemente nelle ultime settimane. Solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, aveva pubblicato delle rivelazioni su: un’amica dell’attrice aveva reso noto che i due “fanno da tempo vite separate” e che lui aveva ...

