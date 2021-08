Green Pass, in settimana la cabina di regia per trasporti e scuola (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Il governo si prepara a varare un nuovo decreto per fissare i termini di utilizzo del Green Pass anche per il settore trasporti e per affrontare i nodi relativi alla scuola. La cabina di regia, secondo quanto ha riportato Il Sole 24 Ore, sarà convocata in settimana martedì o mercoledì. Resta viva l’ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico. Nel provvedimento anche l’introduzione del Green Pass per navi, treni e aerei a lunga percorrenza. Sembra escluso per il momento l’obbligo del certificato verde per il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Il governo si prepara a varare un nuovo decreto per fissare i termini di utilizzo delanche per il settoree per affrontare i nodi relativi alla. Ladi, secondo quanto ha riportato Il Sole 24 Ore, sarà convocata inmartedì o mercoledì. Resta viva l’ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico. Nel provvedimento anche l’introduzione delper navi, treni e aerei a lunga percorrenza. Sembra escluso per il momento l’obbligo del certificato verde per il ...

