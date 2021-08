Gianetti Ceriano: il torrente diventa blu, intervento di Arpa, Parco Groane e Vigili del fuoco (Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color torrente blu da Ceriano a Limbiate: lo scarico arriva dalla Gianetti ruote, dove questo pomeriggio sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia del Parco delle Groane e Arpa. La fabbrica è chiusa da un mese con gli operai fuori a presidiarla ed impossibilitati ad entrare per la decisione dell’azienda di chiudere e procedere con il licenziamento tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorblu daa Limbiate: lo scarico arriva dallaruote, dove questo pomeriggio sono intervenutidel, Polizia deldelle. La fabbrica è chiusa da un mese con gli operai fuori a presidiarla ed impossibilitati ad entrare per la decisione dell’azienda di chiudere e procedere con il licenziamento tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ...

Advertising

varesenews : Gianetti Ruote, seconda convocazione al Mise per l’azienda di Ceriano Laghetto - MikyViss : RT @TedonePap: Ieri siamo di nuovo stati alla #Gianetti di #Ceriano per una #cena con gli #operai licenziati e @PAPmilano. Perché #milano n… - Dario_VdA : RT @TedonePap: Ieri siamo di nuovo stati alla #Gianetti di #Ceriano per una #cena con gli #operai licenziati e @PAPmilano. Perché #milano n… - MiaSereni : RT @TedonePap: Ieri siamo di nuovo stati alla #Gianetti di #Ceriano per una #cena con gli #operai licenziati e @PAPmilano. Perché #milano n… - contropiano : RT @TedonePap: Ieri siamo di nuovo stati alla #Gianetti di #Ceriano per una #cena con gli #operai licenziati e @PAPmilano. Perché #milano n… -