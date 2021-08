Facebook | UE apre indagine su acquisizione Kustomer

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha avviato un’approfondita per valutare la proposta dida parte didi, start-up statunitense specializzata nel servizio clienti e nei bot automatici per le chat. In particolare, Bruxelles teme che “l’operazione riduca la concorrenza nel mercato della fornitura di software per la gestione dellerelazioni con i clienti (Crm)” e “rafforzi ulteriormente la posizione dinel mercato della pubblicità display online, aumentando la già significativa quantità di dati a sua disposizione per la personalizzazione degli annunci”. “È ...

Teleborsa

La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione da parte di Facebook di Kustomer, ...